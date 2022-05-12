У Києві близько 20 години вечора, на вулиці Радунській, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення автомобіля Ford Focus з конструкцією тимчасово обладнаного блокпоста на проїжджій частині дороги загинули дві людини – водій і пасажир. Про це повідомили в ДСНС Києва.

Як виявилося, рятувальникам за допомогою гідравлічного та електроінструменту довелося деблокувати з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків. На місці події також працювали патрульні та машини швидкої допомоги.

Очевидці події в соцмережах повідомляють, що автомобіль Ford Focus розігнався до 100 к/год і на цій великій швидкості просто врізався в бетонні блоки. Судячи з опублікованого в мережі відео, ще до приїзду рятувальників, небайдужі люди намагалися відтягнути авто і звільнити тих, хто знаходився всередині.

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