Як повідомляє Politeka.net, кадри сильної пожежі, що спалахнула в ніч на 12 травня, вже розлетілися по мережі.

Швидше за все, НП не пов'язане з обстрілами – «прильотів» не було. Судячи з кадрів, зарево від пожежі було видно здалеку.

Кінотеатр "Тампере" був відкритий в 1967 році і розрахований на 700 глядачів. У 90-х роках виявився збитковим - глядачів було мало і великий зал віддали в оренду торговцям. Таким чином "Тампере" став чи не головним торговельним майданчиком Відрадного.

У 2008 році КМДА припинила діяльність комунального підприємства "Кінотеатр "Тампере"" і передала його в оренду приватному підприємству.

Орендар мав залучити 30 мільйонів гривень інвестицій для реконструкції приміщень, але фактично не виконав свої зобов'язання. Активісти зажадали повернути кінотеатр у комунальну власність територіальної громади, почалися судові розгляди.

З червня 2014 року прокуратура Києва почала розслідування справи за фактом відчуження кінотеатру за ч.5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата, заволодіння майном, зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 367 КК (службова недбалість). 15 серпня 2018 року Солом'янський райсуд прийняв рішення накласти арешт на кінотеатр.

Нагадаємо, у Китаї зазнав катастрофи пасажирський літак зі 113 пасажирами на борту.

Також повідомлялося, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП у будівлі перебували десятки людей.

Крім того Politeka.net писала, що у рф вигорає дотла природний заповідник, гасити пожежу нікому.