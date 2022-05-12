Правопорушник на власній сторінці у соціальній мережі розповсюджував інформацію, яка виправдовувала злочинні дії російських окупантів на та визнавав їх правомірними.

Правоохоронці виявили чоловіка, який співпрацював з державою-агресором та розміщував на сторінці одного з інтернет-ресурсів інформативні повідомлення, спрямовані на підтримку російської федерації. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Як зазначив слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності столичного главку Максим Бородич, поліція зібрала необхідні докази:

«Провівши слідчі дії, ми встановили особу правопорушника, ним виявився раніше не судимий чоловік, 1982 року народження. Фігурант здійснював інформаційну діяльність на власній сторінці однієї із соціальних мереж, де публікував заклики, спрямовані на глорифікацію та виправдовування злочинних дій російських окупантів. Як пояснив нам чоловік, він чекав на приїзд російської армії до Києва».

За скоєне киянину загрожує позбавлення волі на строк до п‘яти років.

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