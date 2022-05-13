У Київській області та у столиці з неділі, 15 травня, змінюється час комендантської години.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вона розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Також він зазначив, що від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метрополітен — з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.
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«Дотримуйтеся правил комендантської години. А також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається», — наголосив мер.
Нагадаємо, сильна пожежа в Києві, кінотеатр перетворився на факел: зарево було видно здалеку.
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Крім того, повідомлялося, що п'яти станціям метро в Києві обрали нові назви: повний перелік.