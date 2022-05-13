У Київській області та у столиці з неділі, 15 травня, змінюється час комендантської години.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вона розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Також він зазначив, що від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метрополітен — з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.

«Дотримуйтеся правил комендантської години. А також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається», — наголосив мер.

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