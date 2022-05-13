У Києві розпочався суд над російським окупантом Вадимом Шишимаріним.
Його звинувачують у вбивстві беззбройного цивільного жителя в селі Чупахівка Сумської області.
Підозрюваний Вадим Шишимарін-перший військовослужбовець РФ, якого судитимуть за військовий злочин в Україні. Йому ставиться в провину вбивство беззбройного велосипедиста в Сумській області.
За статтею 438 КК України (»порушення законів і звичаїв війни") Шишимарину загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.
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Це перший суд в Україні над окупантом, який вбив мирного жителя. Процес над російським військовим пройде у відкритому режимі.
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