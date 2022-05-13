У Києві розпочався суд над російським окупантом Вадимом Шишимаріним.

Його звинувачують у вбивстві беззбройного цивільного жителя в селі Чупахівка Сумської області.

Підозрюваний Вадим Шишимарін-перший військовослужбовець РФ, якого судитимуть за військовий злочин в Україні. Йому ставиться в провину вбивство беззбройного велосипедиста в Сумській області.

За статтею 438 КК України (»порушення законів і звичаїв війни") Шишимарину загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Це перший суд в Україні над окупантом, який вбив мирного жителя. Процес над російським військовим пройде у відкритому режимі.

Нагадавши, сильна пожежа в Києві, кінотеатр перетворився на факел: заграву було видно здалеку.

Також Київ стривожило страшне ДТП, кадри з місця трагедії.

Крім того, повідомлялося, що п'яти станціям метро в Києві обрали нові назви: повний список.