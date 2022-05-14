5 травня під час несення служби в лавах ЗСУ загинула студентка КПІ Олександра Анік’єва.

Про це повідомляється на сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського в Facebook.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Олександра пішла захищати Батьківщину зі зброєю в руках у лавах ТрО, а згодом — у лавах ЗСУ.

“Олександра мріяла стати мисткинею книги, нести гармонію й красу в цей світ. Але сталося інакше: у свої 19 квітучих літ вона загинула, захищаючи Батьківщину як стрілець ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Викладачі, студенти, співробітники висловлюють глибокі співчуття родині Олександри.

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