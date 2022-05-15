Київська міська державна адміністрація прогнозує, що до кінця травня на заправках Києва з'явиться бензин в достатній для водіїв кількості.

Про те, що зараз влада вирішує логістичні питання для постачання пального, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, через тиждень-два ситуація налагодиться. Головна проблема в тому, що у Києві згоріли всі станції зберігання нафтопродуктів.

Крім того, 90% світлих нафтопродуктів в Україну ввозилися з Білорусі. В кінці місяця не буде проблем з пальним, підкреслив Поворозник.

В даний час йде робота з вузлами перевантаження на залізниці і нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання палива змінилася.

Нагадаємо, Шмигаль попередив, що буде з інфляцією і курсом долара до кінця року.

Також повідомлялось, що Денис Шмигаль зробив нову заяву щодо виїзду українських чоловіків за кордон.

Крім того Politeka.net писала, що штрафи до 51 тисячі гривень чекають на порушників: подробиці нового законопроекту.