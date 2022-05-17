У Києві проходить церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком.

У вівторок, 17 травня, в Києві прощаються з першим президентом Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня у віці 88 років.

Церемонія прощання розпочалася об 11: 00 в Українському домі по вулиці Хрещатик, 2.

На церемонію прощання з Леонідом Кравчуком прийшли ігор і Григорій Суркіси.

Також попрощатися з Леонідом Кравчуком прийшли екс-генпрокурор Святослав Піскун, міністр культури Олександр Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко.

Похорони пройдуть на Байковому кладовищі.

Зазначимо, що перший президент України свої останні місяці життя пролежав у Мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.

Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому родині першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, в тому числі і залізницею.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов з життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.