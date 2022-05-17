У Києві проходить церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком.
У вівторок, 17 травня, в Києві прощаються з першим президентом Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня у віці 88 років.
Церемонія прощання розпочалася об 11: 00 в Українському домі по вулиці Хрещатик, 2.
На церемонію прощання з Леонідом Кравчуком прийшли ігор і Григорій Суркіси.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Документальні підтвердження": розвідка роздобула секретні дані ворога про втрати і поранених
З символом Z: запуск російського супутника обернувся епічним провалом, що відомо
Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова: "А що ж тебе так рознесло?"
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Також попрощатися з Леонідом Кравчуком прийшли екс-генпрокурор Святослав Піскун, міністр культури Олександр Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко.
Похорони пройдуть на Байковому кладовищі.
Зазначимо, що перший президент України свої останні місяці життя пролежав у Мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.
Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому родині першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, в тому числі і залізницею.
Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов з життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.