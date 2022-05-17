У поліції повідомили деталі про розкопки ще однієї братської могили під Києвом.

У селі Макарів на Київщині знайшли ще одне масове поховання людей, які загинули від рук російських окупантів. Серед убитих виявили іноземця-громадянина Чехії, який був волонтером. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небытов.

За його словами, у братській могилі були тіла трьох чоловіків, серед яких громадянин Чехії. За попередньою інформацією чоловіків прицільно розстріляли. А біля братської могили Російські злочинці залишили ще й розтяжку з гранатою "Ф-1".

"Дві людини вбиті в голову, один – в живіт. На місці поховання знайшли документи одного із загиблих-громадянина Чехії. Інші дві людини не встановлені в даний час, але вони були в цивільному одязі" – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Правоохоронці встановили, що громадянин Чехії до того, як почалася війна працював в Україні далекобійником. З початку бойових дій чоловік приїхав в нашу країну волонтером, щоб допомагати людям, тут і загинув від рук росіян.

Нагадаємо, "Тут немає місця припиненню вогню": чому США зацікавлені в розгромі військ рф в Україні.

Як повідомляла Politeka, "Рф - дика держава": окупанти захлинулися від заздрості після побаченого озброєння ЗСУ.

Також Politeka писала, що У Кривому Розі показали листування інформатора з окупантами: розкрито план.