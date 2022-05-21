Прикордонники затримали можливого члена ДРГ в Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху в РФ і Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"У Київській області прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, в мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування і підписку на канали російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ і маршрути руху в РФ і Білорусь.

Нагадавши, жінка змушувала 11-річну доньку мародерит: крадіжка потрапила на камеру відеоспостереження.

Також в київських маршрутках почали підвищувати ціни, скільки доведеться викласти.

Як повідомлялося, під Києвом розкопали ще одну братську могилу.