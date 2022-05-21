Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"У Київській області прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, в мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування і підписку на канали російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ і маршрути руху в РФ і Білорусь.
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