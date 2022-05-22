У суботу, 21 травня, криміналісти і поліцейські слідчі провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова, що в бучанському районі Київської області. Беззбройні люди були вбиті російськими окупантами під час бойових дій на Бучанщині. Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, правоохоронці встановили, що наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір'ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

"Станом на сьогоднішній день поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати військові злочини окупантів", - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше ми писали, що в селі Макарів на Київщині знайшли ще одне масове поховання людей, які загинули від рук російських окупантів. Серед убитих виявили іноземця-громадянина Чехії, який був волонтером. За попередньою інформацією чоловіків прицільно розстріляли. А біля братської могили Російські злочинці залишили ще й розтяжку з гранатою "Ф-1". Правоохоронці встановили, що громадянин Чехії до того, як почалася війна, працював в Україні далекобійником. З початку бойових дій чоловік приїхав в нашу країну волонтером, щоб допомагати людям, тут і загинув від рук росіян.

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