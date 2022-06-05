Як передавати у Генштабі ЗСУ, російські окупанти випустили по Києву п'ять крилатих ракет. Удар був нанесений 5 червня близько 6 години ранку. Відомо, що ракети Х-22 запустили з акваторії Каспійського моря. Одна з ракет була знищена українською ППО. Решта потрапили в об'єкти інфраструктури на півночі столиці.

У свою чергу, глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив про те, що 4 ракети росіян вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва.

"Вони б'ють залізницею кожен день, ми оперативно ремонтуємося і їдемо далі. Серед залізничників був один поранений, йому була надана медична допомога", - розповів Камишин.

Він повідомив, що ремонтні бригади вже займаються ліквідацією наслідків обстрілу. За його словами, "Укрзалізниця" не робила офіційних заяв, оскільки рух пасажирських поїздів не затримувався.

Також Камишин прокоментував заяву російського Міністерства оборони, яке спробувало видати удар по Київській інфраструктурі за обстріл військової техніки, отриманої Україною від Заходу.

"Не промовчало російське Міноборони. Вони в черговий раз збрехали, що мета удару - поставлені східноєвропейськими країнами Т - 72 і друга бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства. Офіційно заявляю: на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував вагони і зерновози, використовувані для вивезення експортної продукції", - підкреслив глава «Укрзалізниці».

Нагадаємо, окупанти запустили ракету над АЕС, українців попередили про загрозу витоку радіації.

Як повідомляла Politeka, у МВС розкрили, як Україна може повернути Херсон і відрізати окупантів від Криму.

Також Politeka писала, що названо регіон, який покине рф першим у разі відходу Путіна.