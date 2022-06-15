Працівники СБУ викрили столичну фармацевтичну компанію, яка займалася фінансуванням "ДНР".
Про це повідомляє СБУ.
СБУ заблокувала роботу фармкомпанії, яка перерахувала кошти у вигляді "податків" від діяльності мережі аптек у "ДНР". Сума становить майже 8 млн гривень. Надалі кошти витрачали для закупівлі матеріально-технічного забезпечення угруповань, які воювали на боці росії проти України.
Як встановило слідство, до схеми були причетні двоє керівників столичного підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку.
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"Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес. У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР". Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні СБУ.
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