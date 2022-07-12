Наречений вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав у валізі.

Як повідомляє Politeka.net, про справжнє жахіття, що сталося на Київщині, розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок.

Чоловік пояснив, що між ним і жінкою виник конфлікт, через що він задушив її, а щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло і намагався сховати залишки.

Загиблій було 39 років, вона уродженка Краматорська.

«Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це дійсно моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини», - розповів Нєбитов.

Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині знайшли тіла подружжя.

У ході розслідування та огляду на місці події у загиблих було виявлено ножові поранення.

З’ясувалося, що напередодні подружня пара знаходилася в гостях у знайомих. У ході спілкування між ними виник конфлікт, через що господар дістав ніж та завдав їм ударів по гостях. Після цього він відтяг подружжя на сходовий майданчик і повернувся додому.

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