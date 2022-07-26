Про це пише Politeka.net з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що чоловік безкоштовно взяв у прокаті легковик нібито на потреби ЗСУ, однак аби збагатитися, продав його. За такі злочинні дії фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.
«Ми з’ясували, що уродженець Київщини, користуючись ситуацією в країні, представився волонтером та попросив у прокат легковик «Опель» нібито для потреб Збройних Сил України. Даний автомобіль чоловік зобов’язувався повернути по закінченню терміну договору або за першою вимогою власника. Однак зловмисник спочатку використовував транспортний засіб у власних цілях, а згодом продав його своєму знайомому» - розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Олександр Василенко.
28-річному фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.
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Наразі транспортний засіб вилучено в якості речового доказу та незабаром буде повернуто власнику.
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