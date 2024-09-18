Адвокати надали консультацію щодо військового обліку та порядку взяття на облік громадян України.

Необхідно пам'ятати про взяття громадян України на військовий облік та їх можливе зняття із обліку у місцевих ТЦК та СП, органах СБУ або інших державних органах.

Детально про взяття громадян України на військовий облік розповіли у юридичній компанії «Приходько та Партнери».

Взяття громадян України на військовий облік відбувається на підставі положень ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Із аналізу нормативно-правового акту вбачається, що для взяття на військовий облік військовозобовʼязаних українців необхідно, щоб громадяни особисто зʼявились до місцевих Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання або фактичного перебування.

Потім потрібно подати письмову заяву на імʼя військового комісара про взяття людини на облік.

До заяви у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про взяття громадянина України на військовий облік слід також додати такий пакет документів:

Копії документів, що посвідчують особу, паспорт чи ID-картку.

Також потрібна копія РНОКПП.

Військово-облікові документи, такі як довідка про приписку до призовної дільниці або військовий квиток, чи тимчасове посвідчення військовозобовʼязаної особи.

Необхідно взяти з собою свідоцтво про шлюб або про народження дитини та фотокартки 3x4.

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