ДТЕК продовжує ремонт обладнання та підготовку до опалювального сезону - опалювальний сезон розпочнеться в деяких українських містах.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається в середині жовтня, але точна дата залежить від середньої температури повітря, тому опалення можуть включити і пізніше.

ДТЕК повідомило про підготовку до нового опалювального сезону.

Представники компанії повідомили, що всі планові перевірки були завершені, проте ремонт обладнання триває.

Через російські атаки на українську інфраструктуру значна частина енергосистеми зазнала пошкоджень. Попри ці труднощі, енергетики змогли своєчасно забезпечити старт опалювального сезону для українців.

Першочергово опалення подається до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших соціально важливих установ. У яких містах розпочнеться опалювальний сезон:

У Києві — 15 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Чернігові — 15 жовтня, заявив урядовець Олександр Ломако.

У Житомирі — міська рада затвердила початок опалювального сезону на 16 жовтня.

В інших містах опалювальний сезон розпочнеться, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде +8°C або нижче.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, запроваджений під час воєнного стану, залишається в силі і в цьому опалювальному сезоні. Також з жовтня починається нарахування субсидій на опалювальний сезон, враховуючи підвищення тарифів на комунальні послуги. Оновлений розмір субсидії також буде залежати від дати початку подачі опалення.

Останні новини України:

В Україні повернули газові перевірки: суми у платіжках можуть перерахувати, відомі випадки.



Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

Надскладна зима: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини.