Призначено одинадцять судових експертиз для того, аби з'ясувати обставини катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот.

Наразі проводиться досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь.

Як повідомили у ДБР, слідчі призначили 11 судових експертиз.

Нагадаємо, що під час катастрофи винищувача F-16 загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш.

На жаль, трагедія сталась під час виконання бойової місії у серпні 2024 року, загинув льотчик Олексій Месь.

У У Державному бюро розслідувань додали, що "висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний звʼязок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб чи самого пілота".

Відповідні висновнки можна зробити "лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів".

Крім того, у Міністерстві оборони України підтвердили, що розслідування причини катастрофи наразі тривають,ймовірно вона сталася не в результаті удару російських військ.

Джерело: suspilne.

Нагадаємо, у Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція, відомо про загиблих та поранених внаслідок атаки ворога.

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