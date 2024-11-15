Журналісти порахували, скільки ракет має можливість виробляти Україна на місяць.

На жаль, виробництво ракет в нашій країні поки не може порівнятися з російським, проте виробництво ракет в Україні встановило власний рекорд.

Так, виробництво ракет в Україні зросло та перетнуло, за офіційними даними , позначку в сто одиниць.

Скоріше за все, більшість одиниць ракетного озброєння було випущено у 2024 році, що дозволяє обережно говорити про те, що темпи виробництва становили від десяти штук на місяць.

За словами журналістів Defense Express, на початку цього року в Україні виробляли лише декілька ракет, але до жовтня-листопада темпи виробництва зросли до 15-20 одиниць.

Журналісти додали, що наразі показники виробництва ракет в Україні недостатні для того, щоб порівнювати їх з російськими.

"Але варто все ж відзначити проведення робіт у цьому напрямку", - йдеться в матеріалі.

Україна офіційно в даний момент не повідомляла, які саме ракети виробляються, проте на думку журналістів Defense Express , ймовірно це "передусім - крилата ракета Нептун у наземному варіанті".

Джерело: Defense Express.

Раніше повідомлялося, що два типи російських ракет є вкрай найнебезпечнішими для України, експерт попередив про небезпеку.

За словами військового, суттєво допомогти нашій ППО могли б літаки F-16.

Дуже небезпечними для нашої ППО для України залишаються балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", розповів командир зенітного ракетного дивізіону С-300 Олександр.

За словами військового, після "Кинджалів" загрозу для України становлять ракети Х-22.

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