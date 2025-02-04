У ніч на 4 лютого Росія запустила по Україні "Шахеди", під ранок вибухи почули в столиці.

Так, о 5-й ранку 4 лютого в Києві було чути гучні вибухи, за кілька хвилин до цього в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

Про це повідомили столичні телеграм-канали.

"У повітряному просторі Києва ворожі БПЛА. Працює ППО",

– попереджав керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко закликав киян та гостей столиці залишатися в безпечних місцях, а також повідомляти владу про укриття, яке було закрито під час дронової небезпеки.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів знайшли на кількох поверхах недобудованого 18-поверхівки у Печерському районі Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Повідомляється, що руйнувань та постраждалих немає, пожежі на місці падіння останків безпілотників також не було.

Проте, в амбулаторії ЦПМСП, поряд із недобудовою, пошкоджено вікно, додав мер.

Нагадаємо, що раніше сили ППО працювали на Київщині, ППО збивала цілі в області близько першої години ночі.

Киян попереджали, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків, східного та північного.

Крім того, повідомляється, що голосно було вночі та у Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру було кілька ударних дронів-камікадзе.

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