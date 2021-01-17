В Киевской области возле Борисполя упал вертолет

Как сообщает "Думская", 16 января около 15:00 потерпел крушение вертолет Robinson 44.

Вледствие падения, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Предварительная причина крушения - неудачная посадка.

Ранее мы писали, что на Киевщине мужчина ворвался на АЗС и украл из кассы 33 тысячи гривен

Так, по данным правоохранителей, на Киевщине был задержан злоумышленник, который дерзко ограбил АЗС.

Это произошло в городе Иванков. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли правоохранители и оперативно установили службу такси и направление движения авто.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.