В Киевской области возле Борисполя упал вертолет
Как сообщает "Думская", 16 января около 15:00 потерпел крушение вертолет Robinson 44.
Вледствие падения, к счастью, никто не погиб и не пострадал.
Предварительная причина крушения - неудачная посадка.
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Ранее мы писали, что на Киевщине мужчина ворвался на АЗС и украл из кассы 33 тысячи гривен
Так, по данным правоохранителей, на Киевщине был задержан злоумышленник, который дерзко ограбил АЗС.
Это произошло в городе Иванков. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыли правоохранители и оперативно установили службу такси и направление движения авто.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.