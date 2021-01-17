В Киеве случилась авария теплосети
Об этом сообщил "Киев оперативный".
Несколько домов остались без отопления на весь день, в подъезде был пар и конденсат, а на первом этаже многоэтажки - потоп кипятка, из-за чего войти в подъезд было невозможно.
В аварийной службе было установлено, что работники ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения, вся вода ушла в подъезд.
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Потоп продолжался около двух часов вследствие чего все стены в подъезде и в квартирах сильно пропитались влагой.
Ранее мы писали, что на Киевщине мужчина ворвался на АЗС и украл из кассы 33 тысячи гривен
Так, по данным правоохранителей, на Киевщине был задержан злоумышленник, который дерзко ограбил АЗС.
Это произошло в городе Иванков. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыли правоохранители и оперативно установили службу такси и направление движения авто.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.