В Киеве случилась авария теплосети

Об этом сообщил "Киев оперативный".

Несколько домов остались без отопления на весь день, в подъезде был пар и конденсат, а на первом этаже многоэтажки - потоп кипятка, из-за чего войти в подъезд было невозможно.

В аварийной службе было установлено, что работники ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения, вся вода ушла в подъезд.

Потоп продолжался около двух часов вследствие чего все стены в подъезде и в квартирах сильно пропитались влагой.

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Так, по данным правоохранителей, на Киевщине был задержан злоумышленник, который дерзко ограбил АЗС.

Это произошло в городе Иванков. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли правоохранители и оперативно установили службу такси и направление движения авто.

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