На рынке под Киевом вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщает прессслужба Главного управления ГСЧС в Киевской области.
Ночью 18 января, на Киевщине вспыхнул масштабный пожар.
На место происшествия направили спасателей 31 Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка.
Горел рынок на улице Вокзальной в пгт Бородянка, площадь пожара составляла 1700 кв. м.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
С беременной женой Виктора Павлика случилось непредвиденное во время съемок на ТВ: "Ой, извините..."
Комаров из "Мир наизнанку" поделился своим счастьем, ведущего не узнать: "Как я и просил..."
Полякова публично "заплевала" Тину Кароль, Лободу и Ани Лорак, скандальное видео: "Бесит меня..."
Известно, что в 04:25 пожар локализовали, а в 05: 55 ликвидировали.
Для тушения огня привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.
Официальная причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.
В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.