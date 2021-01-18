На рынке под Киевом вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает прессслужба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Ночью 18 января, на Киевщине вспыхнул масштабный пожар.

На место происшествия направили спасателей 31 Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка.

Горел рынок на улице Вокзальной в пгт Бородянка, площадь пожара составляла 1700 кв. м.

Известно, что в 04:25 пожар локализовали, а в 05: 55 ликвидировали.

Для тушения огня привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Официальная причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.

В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.