В Киеве за прошедшие выходные почти два десятка человек попали в больницы из-за морозов

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

«В течение 16-17 января, с переохлаждением к нам обратилось 11 человек, с отморожением — 6», — говорит Вишневская.

Кроме того, за выходные в Киеве из-за гололеда травмировалось 74 человека. В столице в связи с резким похолоданием заработали 33 пункта обогрева, 10 из которых работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.

В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.