В Киеве парень избил пса и выбросил его на мороз

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Происходящее в подъезде засняла камера видеонаблюдения.

«На ул. Бульварно-Кудрявская неадекватный мужчина избил и выбросил щенка. Личность установлена, щенка ищут», — говорится в сообщении.

Мужчина сначала держал животное на поводке и наносил удары ногами, затем он выбросил собаку на улицу и оставил на морозе.

Полиция допросила живодера, приехали зоозащитники. Чтобы посмотреть видео - нажмите здесь.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.

В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.