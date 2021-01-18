В Киеве парень избил пса и выбросил его на мороз
Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Происходящее в подъезде засняла камера видеонаблюдения.
«На ул. Бульварно-Кудрявская неадекватный мужчина избил и выбросил щенка. Личность установлена, щенка ищут», — говорится в сообщении.
Мужчина сначала держал животное на поводке и наносил удары ногами, затем он выбросил собаку на улицу и оставил на морозе.
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Полиция допросила живодера, приехали зоозащитники. Чтобы посмотреть видео - нажмите здесь.
Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.
В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.