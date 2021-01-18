Киевлянин остался без пальцев из-за петарды

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Житель Оболонского района столицы пытался разобрать петарду, в результате чего 32-летний мужчина получил неполную ампутацию трех пальцев.

Всего за сутки, 17 января, зарегистрировано 101 травматический случай, из них 41 произошел с детьми. Бригады «скорой» 31 раз выезжали на пожары, 3 – на ДТП, 1 – на повешение и 4 – на отморожение.

Ранее сообщалось, что в пригороде Киева водитель на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. С места аварии он не убегал, дождался полиции и скорой, а свою вину в трагедии даже не отрицал.

Позже оказалось, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.