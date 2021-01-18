В Киеве суд оправдал знаменитого живодера, которого подозревали в многочисленных убийствах бездомных животных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в понедельник, 18 января, Киевский суд оправдал известного догхантера Святогора.

Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд Киева. Суд оправдал скандально известного столичного живодера Алексея Святогора. Доказательства прокуратуры судья назвала необоснованными.

"В даному випадку безпосередньо Святогором не було дій, які свідчили б про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості. Висновки суду можуть грунтуватися тільки на достовірних доказах і не можуть бути зроблені на основі припущень. Грунтуючись наданими суду доказами та свідченнями обох сторін, суд прийшов до висновку, що вина Святогора не доведена в правопорушенні, яке передбачається ч.2 і ч.3 ст. 300 Кримінального кодексу", - йдеться у вироку, який зачитала суддя.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, судья постановила, что вина Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана.

Как известно, по данными зоозащитников, Святогор известен как жестокий убийца бродячих животных, на его счету больше 500 убийств. Но догхантер был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

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