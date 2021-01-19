В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство, повесившись на дереве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, в столице патрульные спасли мужчину, который из-за непонимания в семье решил уйти из жизни.

Отмечается, что на днях на линию 102 поступил вызов на улицу Ушинского, где прохожие заметили человека на дереве. Очевидцы происшествия утверждали, что у мужчины на шее была веревка и он собирался прыгнуть вниз.

Патрульные прибыли на вызов и наладили диалог с гражданином, однако сразу уговорить его слезть с дерева не удалось.

Когда патрульные пытались подойти к мужчине, он сразу же угрожал прыгнуть. Почти полчаса патрульные общались с киевлянином и слушали о его невзгодах, уговаривая опомниться. Наконец им это удалось, и тот согласился снять веревку и спуститься вниз.

Патрульные вызвали киевлянину медиков, которые забрали его в больницу.

"Берегите жизнь и друг друга, а при необходимости вызывайте нас на помощь!" - призывали патрульные.

Ранее сообщалось, что в столице насмерть замерз дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. В заброшенном автобусе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.