За прошедшие сутки в Киеве от переохлаждения и обморожения пострадали 8 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНН.

Так, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская рассказала, что вчера, 19 января, на Крещение, в украинской столице из-за переохлаждения или обморожения в соответствующие службы было направлено 8 человек.

"В течение 19 января с переохлаждением к нам обратилось 6 человек, с обморожением — 2", - сообщила она.

При этом она не сообщила об обстоятельствах, при которых люди получили обморожение и переохлаждение, поэтому пока что неизвестно, стали ли тому причиной купания на Крещение.

Также Вишневская добавила, что за 19 января из-за гололеда травмировалось 39 взрослых человек.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина с травмой ноги, из-за которой он не может ходить, лежит прямо под домом. У него есть родственники на Минской и Обороны, с которыми он давно не общался. Зовут его Ярослав Пальчук. По этому поводу люди уже обращалась в службы по бездомным, однако сейчас все места заняты, и для мужчины нет койкоместа. Киевлян просят помочь в розысках родственников мужчины, чтобы не дать ему замерзнуть на улице.

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