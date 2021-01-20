За прошедшие сутки в Киеве от переохлаждения и обморожения пострадали 8 человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНН.
Так, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская рассказала, что вчера, 19 января, на Крещение, в украинской столице из-за переохлаждения или обморожения в соответствующие службы было направлено 8 человек.
"В течение 19 января с переохлаждением к нам обратилось 6 человек, с обморожением — 2", - сообщила она.
При этом она не сообщила об обстоятельствах, при которых люди получили обморожение и переохлаждение, поэтому пока что неизвестно, стали ли тому причиной купания на Крещение.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Оборвалась жизнь молодого украинского ведущего, коллеги скорбят: "Вечная память и Царство небесное"
Анджелина Джоли засмущала видом без белья в компании мужчин: "Брэд Питт многое потерял"
Гордый Олег Винник показал Пономареву, на что способна его красотка-жена: "Аж мурашки по коже..."
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Также Вишневская добавила, что за 19 января из-за гололеда травмировалось 39 взрослых человек.
Ранее сообщалось, что в столице мужчина с травмой ноги, из-за которой он не может ходить, лежит прямо под домом. У него есть родственники на Минской и Обороны, с которыми он давно не общался. Зовут его Ярослав Пальчук. По этому поводу люди уже обращалась в службы по бездомным, однако сейчас все места заняты, и для мужчины нет койкоместа. Киевлян просят помочь в розысках родственников мужчины, чтобы не дать ему замерзнуть на улице.
Напомним, киевские пункты обогрева оказались бесполезными для бездомных: "Работают по принципу ромашки...".
Как сообщала Politeka, Продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".