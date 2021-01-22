В Киеве женщина получила ожоги лица в результате пожара
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в четверг вечером, 22 января, спасатели получили сообщение о пожаре на открытой местности. Это произошло по адресу ул. Пражская, 18, что в Днепровском районе столицы.
На месте происшествия пожарные установили, что пожар возник в результате возгорания мусора на площади 5 квадратных метров. Пожарные сразу приступали к тушению возгорания.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Сумскую, Никитюк, Камалию и других звезд потрясло известие о смерти известного украинца: "Прощай, Сережа"
Анджелина Джоли засветила сочные места в одной кофте без лифчика: "По-прежнему великолепна"
Елена Кравец из "Квартал 95" экстренно попросила о помощи, ситуация серьезная: "Ребята, пожалуйста.."
"Будут собирать по кусочкам": поход на горку закончился бедой для восьмилетней украинки
В ходе разведки спасателями была обнаружена женщина 1972 года рождения, которая получила ожоги лица. По предварительной информации, женщина нашла себе пристанище в куче мусора. Пострадавшую передали врачам медицинской помощи, после чего она была госпитализирована в больницу.
Отмечается, что пожар произошел вблизи одной из автозаправочных станций столицы, поэтому в сети распространилась ложная информация по поводу того, что якобы загорелась сама автозаправочная станция ОККО.
"В 21.40 пожар был локализован, и в 21.51 – ликвидирован. На месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.