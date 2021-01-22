В Киеве мужчина подделал водительское удостоверение, чтобы работать таксистом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, лишенный права управления водитель с признаками наркотического опьянения объяснил патрульным, что "купил поддельное удостоверение в интернете, чтобы таксовать".

В четверг вечером, 21 января, на улице Дегтяревской патрульные заметили автомобиль Renault, который двигался без включенного света фар. Инспекторы остановили транспортное средство, а во время общения с водителем заметили у него явные признаки наркотического опьянения.

Мужчина рассказал, что накануне употреблял наркотики, и что суд лишил его права управления за подобное нарушение на 10 лет.

Полицейские нашли у водителя пакетики с зеленым веществом растительного происхождения.

Также у него обнаружили подозрительное водительское удостоверение: на фотографии был изображен остановленный водитель, а данные были указаны чужие. Патрульные выяснили, что такое удостоверение в базах отсутствует, а сам документ имеет признаки подделки. Водитель признался, что приобрел фейковые права в интернете, чтобы регистрироваться в программах, которые предоставляют услуги такси.

"Уважаемые граждане! Если вы заметили, что водитель, который предоставляет услуги по перевозке имеет признаки опьянения или нарушает ПДД, просим вас звонить на линию 102. Безопасная поездка — признак того, что вы вовремя прибудете к месту назначения", - призвали полицейские.

Напомним, киевляне бьют тревогу из-за пьяного таксиста: "заправляется водкой и садится за руль".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.