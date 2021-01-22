В Киеве произошел пожар в магазине, в результате чего сгорела часть товара и мебель
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, сегодня ночью, 22 января, столичные спасатели получили сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме на Харьковском шоссе, 8, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные и установили, что возгорание произошло на первом этаже в помещении торгового зала магазина.
Возгорание возникло на площади 30 кв. м, и впоследствии, буквально за полчаса, огонь ликвидировали.
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В результате пожара было повреждено отделение экспресс-доставки, часть товара, торговые стеллажи, облицовку стен и потолка магазина, электроприборы.
На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.
Отмечается, что в результате пожара обошлось без пострадавших. Во время возникновения возгорания магазин не работал и в помещении никого не было, поэтому жертв и пострадавших нет.
"Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
По данным источников в столице, речь идет о магазине "Фора".
Напомним, в Киеве разгорелся пожар, съехались спасатели: известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.