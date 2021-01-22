У Києві жінка отримала опіки обличчя в результаті пожежі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у четвер ввечері, 22 січня, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій місцевості. Це сталося за адресою вул. Празька, 18, що у Дніпровському районі столиці.

На місці події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в результаті загоряння сміття на площі 5 квадратних метрів. Вогнеборці відразу приступали до гасіння займання.

У ході розвідки рятувальниками було виявлено жінку 1972 року народження, яка отримала опіки обличча. За попередньою інформацією, жінка знайшла собі прихисток на купі сміття. Потерпілу передали лікарям медичної допомоги, після чого вона була госпіталізована до лікарні.

Зазначається, що пожежа сталася поблизу однієї з автозаправних станцій столиці, тож у мережі поширилась хибна інформацію з приводу того, що нібито зайнялась сама автозаправна станція ОККО.

"О 21.40 пожежу було локалізовано, та о 21.51 – ліквідовано. На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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