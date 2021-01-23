В Киеве обвалилось здание, внутри которого оказались строители, есть пострадавшие

Случай произошел ночью 23 января в Святошинском районе столицы. По данным Телеграм-канала "ДТП Kiev.ua", обвалилось здание по адресу улица Берковецкая, 6, на помощь людям, которые оказались под завалами, прибыли спасатели АРЧ и АРЗ. К месту происшествия также вызвали сотрудников полиции, информацию о количестве и состоянии пострадавших пока не разглашают.

"Копы на всех парах примчались на место, а оказалось, что какие-то не очень опытные строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (будто бы на крышу), а сверху набросали еще много шлакоблока. Конечно, вся эта конструкция не выдержала и упала", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

Ранее обвалилась крыша подземного переходеа на Майдане Независимости в Киеве. По информации источников, причиной обрушения стали "уставшие" бетонные конструкции, которые уже начали рассыпаться. Отмечается, что из-за чрезвычайного происшествия никто не пострадал, ведь людей на тот момент в подземке не было.

Место обвала оградили от людей специальными лентами. Ремонтники уверяют, что капитальный ремонт перехода планируют сделать уже в этом году.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.