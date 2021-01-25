Платежки за отопление с "сумасшедшими" суммами, которые накануне получили некоторые киевляне, были не ошибочными

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".

Так, в пресс-службе объяснили, кто и почему получил платежки на десятки тысяч гривен.

"Платежка за отопление 10-17 тысяч грн – правда, фейк, хайп или ошибка в начислениях? Правда. Не ошибка и не фейк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения платежек за отопление в декабре в соцсетях появилось несколько примеров платежек с аномально высокими начислениями.

При этом средневзвешенная стоимость отопления за 1 кв. м в домах со счетчиками составляла 32,74 грн.

"Мы разобрались в каждом случае. Оказалось, все платежки-"аномалии" касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, часть — нет", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что владельцы квартир без индивидуальных счетчиков платят за отопление по методике, утвержденной постановлением Кабмином от 21.07.2005 №630.

Еще одной причиной "аномальных" счетов может быть то, что клиент системно не передавал показания своих счетчиков.

"Если не передавать показания квартирных счетчиков отопления, в платежках будут первые 2 месяца отражаться данные о среднем потреблении, а начиная с 3 месяца – по данным домового счетчика. И на этапе поверки или контрольного снятия показаний может оказаться, что фактически потребленные квартирой объемы тепла намного больше, чем начисленные за все время непредоставления показаний", - объяснили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, киевляне стали получать сумасшедшие платежки за отопление, кадры: суммы на десятки тысяч.

Как сообщала Politeka, новая цена на газ, в Кабмине объявили окончательные цифры: "с 1 февраля будет установлен тариф...".

Также Politeka писала, что субсидии под угрозой, у кого из украинцев могут забрать деньги: "если один из членов семьи...".