Платежки за отопление с "сумасшедшими" суммами, которые накануне получили некоторые киевляне, были не ошибочными
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".
Так, в пресс-службе объяснили, кто и почему получил платежки на десятки тысяч гривен.
"Платежка за отопление 10-17 тысяч грн – правда, фейк, хайп или ошибка в начислениях? Правда. Не ошибка и не фейк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения платежек за отопление в декабре в соцсетях появилось несколько примеров платежек с аномально высокими начислениями.
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При этом средневзвешенная стоимость отопления за 1 кв. м в домах со счетчиками составляла 32,74 грн.
"Мы разобрались в каждом случае. Оказалось, все платежки-"аномалии" касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, часть — нет", - говорится в сообщении.
В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что владельцы квартир без индивидуальных счетчиков платят за отопление по методике, утвержденной постановлением Кабмином от 21.07.2005 №630.
Еще одной причиной "аномальных" счетов может быть то, что клиент системно не передавал показания своих счетчиков.
"Если не передавать показания квартирных счетчиков отопления, в платежках будут первые 2 месяца отражаться данные о среднем потреблении, а начиная с 3 месяца – по данным домового счетчика. И на этапе поверки или контрольного снятия показаний может оказаться, что фактически потребленные квартирой объемы тепла намного больше, чем начисленные за все время непредоставления показаний", - объяснили в "Киевтеплоэнерго".
Напомним, киевляне стали получать сумасшедшие платежки за отопление, кадры: суммы на десятки тысяч.
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