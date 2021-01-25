Жителя Киевской области будут судить за мошеннические действия с чужими банковскими карточками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Так, На Полтавщине был разоблачен мужчина, который устанавливал скимминговые устройства на банкоматы и собирал данные, необходимые для снятия средств с чужих банковских счетов. В квартире, которую подозреваемый арендовал в Миргороде, полицейские нашли скимминговое устройство, компьютерную технику, мобильные телефоны, платежные квитанции, банковские карты и паспорт гражданина другой страны.

"Для совершения мошенничеств подозреваемый использовал скиммер. С помощью этого устройства, установленного непосредственно на банкомате, фигурант получал конфиденциальную информацию и изготавливал копию платежных карт граждан. А потом с дубликата банковской карты снимал денежные средства в других банкоматах", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, полиция установила 35 фактов изготовления копий чужих карточек. Сумма ущерба, нанесенного владельцам банковских счетов, составляет более 200 тысяч гривен.

Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190) и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (ч. 1 ст. 361).

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.