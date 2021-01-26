В Киеве произошел пожар в частном доме, в результате которого мужчина получил серьезные ожоги
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, сегодня ночью, 26 января, около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре, который возник на ул. Малоземельной, что в Дарницком районе столицы.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что огнем охватило частный одноэтажный дом. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
В 02.37 спасатели локализовали пожар, а в 03.10 – полностью ликвидировали.
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Отмечается, что в результате пожара пострадал 41-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги, и его забрали в больницу.
"До прибытия пожарных с ожогами 95% тела был госпитализирован в ожоговый центр мужчина 1979 года рождения, который на момент возникновения пожара находился в доме", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 пожарных.
"Причина возникновения пожара сейчас выясняется. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.