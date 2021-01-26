В Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".
Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.
"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.
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В комментариях киевляне иронизировали по поводу этой ситуации, отметив, что для столицы это уже привычное дело.
"Да ничего страшного, вот ветку с ленточкой вонзят, и будет хорошо", "Киев разваливается", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилось здание, внутри которого оказались строители. Случай произошел ночью 23 января в Святошинском районе столицы. Обрушилось здание по адресу улица Берковецька, 6. На помощь людям, которые оказались под завалами, прибыли спасатели АРЧ и АРЗ. На место происшествия также вызвали сотрудников полиции, информацию о количестве и состоянии пострадавших пока не разглашают. Выяснилось, что ЧП произошло из-за того, что строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (якобы на крышу), а сверху набросали еще много шлакоблока.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.