В Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне иронизировали по поводу этой ситуации, отметив, что для столицы это уже привычное дело.

"Да ничего страшного, вот ветку с ленточкой вонзят, и будет хорошо", "Киев разваливается", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилось здание, внутри которого оказались строители. Случай произошел ночью 23 января в Святошинском районе столицы. Обрушилось здание по адресу улица Берковецька, 6. На помощь людям, которые оказались под завалами, прибыли спасатели АРЧ и АРЗ. На место происшествия также вызвали сотрудников полиции, информацию о количестве и состоянии пострадавших пока не разглашают. Выяснилось, что ЧП произошло из-за того, что строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (якобы на крышу), а сверху набросали еще много шлакоблока.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.