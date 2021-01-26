Киевлян предупреждают о новой опасности на территории Гидропарка - местность усыпали ядом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Типичный Киев" в соцсети.

Так, стало известно, что на территории Гидропарка неизвестные разбросали яд для собак.

От отравления уже погибла собака Риччи, которую хорошо знали киевляне, часто бывающие на острове. Позже были найдены тела еще двух местных собак.

Люди рассказали, что любимицу Риччи после отравления пытался поймать охранник спортплощадки, чтобы отвести животное в ветклинику и спасти. Однако собака сбежала даже от людей, которые ее кормили.

"Охранник даже плакал над этой собакой", - рассказали очевидцы.

На месте работала полиция. Сейчас тела погибших собак забрали для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также на месте происшествия сняли видео, автор которого показала одну из погибших собак, которая была даже с биркой на ухе.

Ранее сообщалось, что 18 января Киевский суд оправдал известного догхантера Святогора. Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд Киева. Доказательства прокуратуры судья назвала необоснованными. Судья постановила, что вина Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.