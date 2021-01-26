Под Киевом мужчина дерзко ограбил ювелирный магазин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в одном из ювелирных магазинов мужчина почти час ходил, осматривая витрины. Очередным вопросом он отвлек внимание продавщицы и в это время неожиданно выхватил с прилавка золотые изделия и скрылся в неизвестном направлении. Дерзкому грабителю даже не помешал охранник магазина - он почему-то не нажал "тревожную" кнопку, которая блокирует дверь.

Полицейские установили приметы злоумышленника и автомобиль, на котором он скрылся. Впоследствии авто было найдено.

Грабителем оказался 33-летний уроженец Луганской области. Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж). Мужчине грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

"Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Меру пресечения задержанному изберет суд", - сообщают в полиции.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.