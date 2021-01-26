В Киеве на проезжую часть упал столб, "прихватив" с собой дерево

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "КП "Киевгорсвет".

Так, в Соломенском районе столицы упало дерево и бетонный столб, из-за чего было нарушено движение на отдельном участке дороги.

К счастью, люди и транспортные средства в результате инцидента не пострадали.

Отмечается, что из-за мощных порывов ветра на ул. Кудряшова упало дерево, которое потянуло за собой столб и провода. Дерево со столбом приземлились на проезжую часть, поэтому движение по улице временно затруднено.

"По улице Кудряшова в результате сильного порыва ветра упало дерево, оборвав кабели питания сети, тем самым завалив опору сети наружного освещения. Аварийная бригада уже работает на месте. В ближайшее время авария будет устранена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилось здание, внутри которого оказались строители. Случай произошел ночью 23 января в Святошинском районе столицы. Обрушилось здание по адресу улица Берковецька, 6. На помощь людям, которые оказались под завалами, прибыли спасатели АРЧ и АРЗ.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.