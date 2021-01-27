В Киеве произошел серьезный пожар в многоэтажном доме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в столице произошло возгорание в квартире в доме на улице Героев Сталинграда.

"Вот так грелись люди сегодня ночью. Серьезный пожар в Киеве на улице Героев Сталинграда, 7а. Повреждены несколько балконов. На месте работали бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото с места пожара. На снимке можно увидеть, что огнем было охвачено сразу несколько квартир, а стены дома почернели от пожара. В частности, почерневшие балконы можно наблюдать с 3-го по 7-й этажи.

О пострадавших в результате пожара пока что информации нет. Также не сообщается о том, в какой именно квартире произошло возгорание, и что стало причиной чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в частном доме, в результате которого мужчина получил серьезные ожоги.

Так, ночью, 26 января, около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре, который возник на ул. Малоземельной, что в Дарницком районе столицы. В результате пожара пострадал 41-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги, и его забрали в больницу.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.