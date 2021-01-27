Под Киевом на семью напало стадо животных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Инцидент произошел в экопарке в селе Медвин Киевской области.

Отмечается, что люди не пострадали, однако животные повредили авто.

"Экстремальный отдых. В экопарке "Медвино", который расположены в селе Медвин на Киевщине, стадо бизонов и зубров напало на семью. Людям удалось убежать, животные испортили авто", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото семьи, на которую напили животные, и машины, которая получила повреждения.

Как известно, экопарк "Медвино" - это огромный комплекс, в состав которого входит зоопарк, дендропарк, сафари-парк и фермы, на которых производят экопродукцию. Животные здесь живут в своей естественной среде обитания, а площадь зоопарка составляет 100 гектаров. Здесь можно увидеть кроликов, верблюдов, лам, страусов, оленей, бизонов и даже медведей. Экопарк также рассчитан на рыбаков - в местных водоемах обитает большое количество различной рыбы, есть прокат необходимого инвентаря для рыбалки. В экопарк часто приезжают семьями и большими компаниями, чтобы отдохнуть, насладиться природой и подышать свежим воздухом.

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