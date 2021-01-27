Киевлян предупреждают об опасных ворах, которые "работают" в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице пассажиры маршрутки №239 стали свидетелями ограбления.

"Все дело в том, что эти гадкие хари, которые вы видите на фото - профессиональные и очень наглые воры-грабители. В случаях, когда их замечают и поднимают панику - могут и ножом под горло "наградить", и газом задуть, и просто полезть в драку. Такие наглые, потому что "работали" сразу вдвоем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников был на автомобиле Audi, а другой - в маршрутке.

"Сделал дело - вышел из маршрутки, сел в авто, продали похищенное и вперед употреблять наркоту", - сообщают столичные источники.

Известно, что сегодня утром, 27 января, они открыто завладели в маршрутке мобильный телефоном iPhone 11, за что сразу же были задержаны сотрудниками полиции. Во время задержания мужчины пытались оказать сопротивление, но правоохранители их быстро угомонили.

"Есть информация, что они ежедневно "работали", поэтому если кто-то узнает в ком-то из них своего обидчика, обращайтесь к нам в личные сообщения", - обращаются к киевлянам.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.