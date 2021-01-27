Стали известны новые подробности пожара, произошедшего в ночь с 26 на 27 января в одной из киевских многоэтажек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, пострадавшие рассказали, что в их квартире ночью было открытое окно на балконе, и туда залетел чей-то окурок.
Услышав запах гари, люди, к счастью, успели раздетые выбежать на улицу.
При этом известно, что пострадавшая - адвокат.
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Она рассказала, что когда она звонила в пожарную службу, там постоянно сбрасывали вызов, а приехали пожарные на место ЧП только через 30 минут.
Отмечается, что пожарным мешали подъехать к дому, в котором вспыхнул пожар, припаркованные машины.
В результате пожара в квартире выгорело две комнаты и кухня. Квартира была застрахована, однако страхова компания, по словам женщины, готова оплатить только 20 тысяч гривень компенсации.
Как известно, серьезный пожар в Киеве произошел на улице Героев Сталинграда, 7а. Огнем были повреждены несколько балконов.
На фото можно увидеть, что огнем было охвачено сразу несколько квартир, а стены дома почернели от пожара. В частности, почерневшие балконы можно наблюдать с 3-го по 7-й этажи.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.