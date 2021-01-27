Стали известны новые подробности пожара, произошедшего в ночь с 26 на 27 января в одной из киевских многоэтажек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, пострадавшие рассказали, что в их квартире ночью было открытое окно на балконе, и туда залетел чей-то окурок.

Услышав запах гари, люди, к счастью, успели раздетые выбежать на улицу.

При этом известно, что пострадавшая - адвокат.

Она рассказала, что когда она звонила в пожарную службу, там постоянно сбрасывали вызов, а приехали пожарные на место ЧП только через 30 минут.

Отмечается, что пожарным мешали подъехать к дому, в котором вспыхнул пожар, припаркованные машины.

В результате пожара в квартире выгорело две комнаты и кухня. Квартира была застрахована, однако страхова компания, по словам женщины, готова оплатить только 20 тысяч гривень компенсации.

Как известно, серьезный пожар в Киеве произошел на улице Героев Сталинграда, 7а. Огнем были повреждены несколько балконов.

На фото можно увидеть, что огнем было охвачено сразу несколько квартир, а стены дома почернели от пожара. В частности, почерневшие балконы можно наблюдать с 3-го по 7-й этажи.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.