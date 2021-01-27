В Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
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"Я сдавала ее, к тому же официально. Оплата проходила через банк, и я платила налоги", – рассказала женщина.
В конце ноября 2020 года киевлянка сдала свое жилье новым арендаторам, а уже в первой половине декабря она пришла туда и увидела, что в дверях уже стоят новые замки. Женщина обратилась в Печерское райуправление полиции с заявлением о том, что не может зайти в свою квартиру, однако делу не дали ход – его просто списали.
Через месяц женщина подала иск в Печерский районный суд в отношении оценщиков жилья, нотариуса, который удостоверил договор купли-продажи, и человека, который приобрел ее квартиру у мошенников.
Киевский предприниматель якобы заплатил за жилье 60 тысяч долларов.
Нотариус, к которому обратились мошенники, утверждает, что у него не возникло никаких подозрений, а документы выглядели настоящими.
Однако на самом деле мошенники использовали поддельные документы.
Аферисты - уроженец Ужгорода Гуснай Алексей Юрьевич (28.01.1987 г. р.) и уроженка Северодонецка Асеева Ирина Николаевна (27.01.1975 г. р.).
Однако киевлян предупреждают, что подозреваемые могут представляться другими именами и проворачивать очередную аферу по "отжиму" жилья киевлян.
Также известно, что женщина может менять внешность, используя парики.
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