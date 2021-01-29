В Киеве для розыска угнанного авто объявили план "Перехват"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео с места задержания угнанного автомобиля Acura.
На опубликованных кадрах слышно, что полицейские применяли оружие.
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Сообщается, что авто было похищено с улицы Златоусовская. После похищения сразу был введен оперативный план "Перехват", который дал результат.
"Слышим, что выстрелов прозвучало уже 8-10 точно, перекрыли дорогу", - говорит автор видео.
Также на месте было около 5 экипажей полиции, которые перекрыли дорогу.
По данным столичных источников, мужчина угнал японское авто премиум класса Acura. Полиция бросилась за ним в погоню по Броварскому проспекту и Окружной до улицы Требухова. В результате произошли таран полицейского авто и стрельба.
Угонщик пытался скрыться в поле, но был найден и задержан.
Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают об опасных ворах, которые "работают" в общественном транспорте. Известно, что один из злоумышленников был на автомобиле Audi, а другой - в маршрутке.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.