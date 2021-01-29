Под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, сегодня, 29 января, около семи часов утра на трассе "Киев-Днепр" вблизи поселка Ерковцы на Бориспольщине произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Правоохранители сообщили, что 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с авто ЗАЗ.
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В результате столкновения водитель легковушки Huindai погиб на месте происшествия, а его 37-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.
Также известно, что 55-летнего водителя автомобиля ЗАЗ и его пассажиров в возрасте 27 и 33 года госпитализировали с телесными повреждениями.
"На месте происшествия работали наряды реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, работники Следственного управления полиции Киевщины и медики. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух людей.
Напомним, крупное ДТП парализовало движение под Киевом, кадры аварии: "Авто разбросало по всем полосам трассы".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.