Под Киевом преступную организацию будут судить за похищение людей и завладение их квартирами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, на Киевщине перед судом предстанут участники преступной организации, которые специализировались на похищении людей для завладения их квартирами.

По данным правоохранителей, в состав банды входили 11 человек, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Киевщины и непосредственно в столице. Злоумышленники подделывали документы и использовали их для продажи чужих квартир. При этом они выбирали квартиры, владельцы которых умерли, или вели антисоциальный образ жизни.

Установили организатора и членов преступной группировки еще в июне 2020 года.

"Лидером" аферистов была 37-летняя женщина, мать пятерых детей. Она разработала план преступной деятельности – члены организации выбирали квартиры, которые не находятся на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или ведут антисоциальный образ жизни. При этом злоумышленники применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили их в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Чтобы продать чужое жилье, злоумышленники отправляли "своего" человека с поддельным паспортом, который выступал в роли владельца квартиры. Также подделывали различные справки, необходимые для дальнейшей продажи. Имея полный комплект документов, злоумышленники выставляли недвижимость на продажу.

Ущерб, нанесенный злоумышленниками жителям Киевщины, достигает более 10 млн гривен.

Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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