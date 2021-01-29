Пострадал и транспорт, находившийся рядом

В Киеве бетономешалка провалилась под асфальт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появились фото происшествия, которое случилось с бетономешалкой прямо на проезжей части в столице.

Отмечается, что инцидент произошел на Нестеровском переулке, 13/19.

"Под землю ушла бетономешалка. От такого провала из грузовика начал течь бетон. На место прибежали другие строители и пытаются этот бетон откачать", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне жалуются, что из таких бетономешалок довольно часто вытекает бетон на асфальт. Также жители столицы проявили сочувствие маленькому желтому бусу, на который упала бетономешалка.

"Это та конченая мешалка, из которой вечно вытекает на дорогу бетон, кара пришла", "Малыша желтого жалко", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта. Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.